Damiano Cima verrast sprintend peloton, Ackermann pakt in extremis puntentrui af van pokerende Démare

De achttiende rit van de Giro kende donderdag een zinderende ontknoping. De Italiaan Damiano Cima? bleef als enige van een lange vlucht van drie in de laatste rechte lijn het sprintende peloton voor. Pascal Ackermann kwam een fietslengte te kort voor een derde ritzege in deze Giro, maar pakt wel de puntentrui over van een pokerende Démare. De Duitser heeft het puntenklassement nu zo goed als binnen.

Na zes ritten voor de klimmers was het woord op Hemelvaartsdag eindelijk terug aan de sprinters in de Giro. Alleen, zo veel topsprinters bleven er niet meer over. Gavira, Ewan, Viviani en Nizzolo waren al naar huis. Enkel Arnaud Démare (1 ritzege in deze Giro) en Pascal Ackermann (2 ritzeges in deze Giro) stonden nog aan de start in Valdaora. En dus viel het gewicht van de koers op de schouders van hun teams Groupama-FDJ en BORA-Hansgrohe.

De etappe startte op een hoogte van 1.096 meter, maar nadien ging het 222 kilometer in dalende of vlakke lijn richting de aankomstplaats in de buurt van Venetië. Mirco Maestri (Bardiani - CSF), Nico Denz (AG2R La Mondiale) en Damiano Cima (Nippo - Vini Fantini - Faizanè) waren de drie gelukkigen die na vijftig kilometer erin slaagden om zich uit de greep van het peloton te worstelen. Voor Cima was het allerminst een primeur. Voor het aanvang van deze etappe stond hij tweede in het Classifica Fuga Pinarello, het klassement van de meeste kilometers in de aanval. 760 kilometer reed Cima in deze Giro al op kop. En daar zou hij donderdag nog eens 172 kilometer aan toevoegen. Op die manier werd hij de nieuwe leider in dit nevenklassement, waar een premie van 8.000 € aan vast hangt.

The Escape Artists of the day 👨‍🎨#Giro pic.twitter.com/wbdnfaJNcj — Giro d'Italia (@giroditalia) 30 mei 2019

Démare en zijn ploegmakkers spelen potje poker

Het was vooral de sterke Duitser Nico Denz die de motor van de ontsnapping was. De 25-jarige krachtpatser van AG2R La Mondiale nam zijn medevluchters op sleeptouw en zorgde in de finale voor de nodige zenuwachtigheid in het peloton. Daar moesten EF Education First (Sean Bennett), Israel Cycling Academy (Cimolai) en Dimension Data (Ryan Gibbons) een handje toesteken bij de troepen van Bora-Hansgrohe (Pascal Ackermann). De FDJ-brigade van paarse trui Arnaud Démare hield zich opvallend afzijdig. Omdat hun kopman aan de leiding stond in het puntenklassement en geen massasprint nodig had om extra punten te pakken, speelden zij een potje poker in het peloton.

Zinderende sprint

Het leverde een zenuwslopende finale richting Santa Maria di Sala op. Op 25 kilometer van de finish hielden de drie helden van de dag nog drie minuten voorsprong over. Op 10 kilometer van de meet bleef daar nog 1 minuut van over. Het drietal leek te gaan sneuvelen na een mislukte aanval van Denz op drie kilometer van het einde. Zeker toen onder de rode vod de trein van Arnaud Démare toch op gang kwam.

Some finish to the Giro that 🙌👏 — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 30 mei 2019

In een zinderende sprint bleef Damiano Cima​ het spurtende peloton met een fietslengte voor. Een ontgoochelde Pascal Ackermann gooide zijn stuur als tweede over de meet. De Duitser miste nipt een derde ritzege in deze Giro, maar pakt wel de puntentrui over van Démare die pas achtste werd. Ackermann (226 punten) telt nu 13 punten meer dan Démare (213 punten) en heeft het sprintersklassement zo goed als binnen.

Voor de 25-jarige Damiano Cima is het de mooiste zege uit zijn carrière. Voor zijn team Nippo Vini Fantini Faizanè werd het een absolute hoogdag. We hebben enkel medelijden met Nico Denz. De Duitser was de enige reden waarom de vlucht van de dag succesvol was, maar Denz eindigde zelf op een elfde plaats.

Vrijdag terug klimmen

Vrijdag is het terug aan de klimmers. Het peloton overbrugt dan 151 kilometer van Treviso naar San Martino di Castrozza. De etappe is niet heel lastig, met onderweg een beklimming van derde en één van vierde categorie. De aankomst ligt wel op een col van tweede categorie (13,6 kilometer aan 5,6 procent).

Rituitslag

1. Damiano Cima (Ita/NIP)

2. Pascal Ackermann (Dui/BOH) op 0:00

3. Simone Consonni (Ita/UAD) 0:00

4. Florian Sénéchal (Fra/DQT) 0:00

5. Ryan Gibbons (ZAf/TDD) 0:00

6. Manuel Belletti (Ita/ANS) 0:00

7. Davide Cimolai (Ita/ICA) 0:00

8. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:00

9. Sean Bennett (VSt/EF1) 0:00

10. Mirco Maestri (Ita/BRD) 0:00

Klassement

1. Richard Carapaz (Ecu/MOV)

2. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) op 01:54

3. Primoz Roglic (Sln/TJV) 02:16

4. Mikel Landa (Spa/MOV) 03:03

5. Bauke Mollema (Ned/TFS) 05:07

6. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 06:17

7. Rafal Majka (Pol/BOH) 06:48

8. Simon Yates (GBr/MTS) 07:13

9. Pavel Sivakov (Rus/INS) 08:21

10. Davide Formolo (Ita/BOH) 08:59 .