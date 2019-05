Koning ontvangt Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A), worden zij de informateurs?

Koning Filip ontvangt op Hemelvaart Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) op het koninklijk paleis. Welke koninklijke opdracht ze precies gaan krijgen is voorlopig nog niet bekend. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

Woensdagnamiddag was koning Filip klaar met zijn informatieronde waarbij alle Waalse en Vlaamse partijvoorzitters de revue passeerden. Ook Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, kwam woensdagnamiddag langs voor een kort gesprek.

Amper een dag later, op Hemelvaart, ontvangt de koning Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) op het koninklijk paleis. Of en welke opdracht de heren zullen krijgen, is voorlopig nog niet bekend.