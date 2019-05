Tongeren -

Een 39-jarige Tongenaar zit sinds woensdag in de gevangenis van Hasselt. Hij was betrokken bij de vechtpartij op dinsdag aan het station van Tongeren. Daar werd een man van Afrikaanse origine toegetakeld. Het 58-jarige slachtoffer uit Luik raakte gewond en is tijdelijk werkonbekwaam. Omdat er vermoedens van racistische inslag zijn, werd de verdachte bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet de Tongenaar opsluiten in de gevangenis.