Nieuwe verhalen van Harry Potter op komst

Goed nieuws voor de fans van Harry Potter. De Britse schrijfster J.K. Rowling (53) voegt in juni vier nieuwe verhalen toe aan haar befaamde reeks. Die zullen allemaal verband houden met de populaire de toverwereld.

Het gaat om een reeks e-books met kortverhalen, die zullen vrijgegeven worden op de website Pottermore. De nieuwe verhalen kwamen tot stand met het doel om “de traditionele folklore en magie in het hart van de serie te verkennen” en zullen focussen op de schoolvakken die gevolgd worden in Zweinstein.

J.K. Rowling

De eerste twee boeken ‘A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts’ en ‘A Journey Through Potions and Herbology’ zullen op 27 juni beschikbaar zijn. De twee andere verhalen krijgen de titels ‘A Journey Through Divination and Astronomy’ en ‘A Journey Through Care of Magical Creatures’ mee en zullen naar alle verwachting snel volgen. In de werken is ook ruimte voorzien voor schetsen, nota’s en manuscripten van de auteur.

Het is niet de eerste keer dat Rowling haar fans trakteert op nieuwe verhalen. In 2014 gaf ze er in december, als kerstcadeautje, maar liefst twaalf vrij. Daarin spitste ze telkens weer toe op een personage uit haar boeken, met de bedoeling om het door en door te leren kennen. Een ervan stond volledig in het teken van Draco Malfidus, een van Harry’s grootste vijanden. Op Halloween vijf jaar terug plaatste ze ook een kortverhaal op de site. Dat ging over de boosaardige heks en gewezen Zweinstein-professor Dorothea Omber, die fans leerden kennen in ‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’.