Twintiger uit Lummen speelt rijbewijs kwijt na positieve drugstest

Regio Een 22-jarige bestuurder uit Lummen is op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest betrapt toen hij onder invloed van drugs reed. Hij had ook wiet op zak. Zijn rijbewijs is in opdracht van het Leuvense park... Lees verder