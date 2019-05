Een 22-jarige bestuurder uit Lummen is op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest betrapt toen hij onder invloed van drugs reed. Hij had ook wiet op zak. Zijn rijbewijs is in opdracht van het Leuvense parket onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De politie betrapte ook een 35-jarige bestuurder uit Bekkevoort die te diep in het glas had gekeken. Hij moest zijn auto zes uur aan de kant laten staan.