Geef je trampoline eens een tweede leven als… schommelbed

Op Pinterest en Instragram duiken steeds meer tutorials op om van een oude trampoline een heus schommel- of ligbed te maken. Het enige wat je nodig hebt voor deze DIY? Een portie geduld, handigheid en een sterke paal of boom in de tuin.

Zijn de kinderen uitgesprongen en is het trampolinenet nog van een goede kwaliteit, dan kun je aan de slag. Vijs de poten van het springtuig en voorzie de randen van moes om ze extra zacht te maken. Er zijn verschillende DIY-opties mogelijk, maar op sociale media kiezen handige knutselaars soms om een op maat gemaakt kussen op het net te leggen.

In een tweede fase komt het erop aan om de randen te voorzien van stevige touwen, rond om rond, die in één punt samenkomen. Met een haak kun je het zwevende bed aan tak of aan een speciale arm voor parasols hangen. Hang eventueel kerstlichtjes rond de touwen voor een feeërieke uitstraling ’s avonds. Bij meer gevorderde uitvoeringen, worden de touwen omhuld met een zeil om een soort zwevende tipi te verkrijgen.

Voor een uiterst simpele versie, kun je een trampoline gewoon voorzien van dekens en kussens. Dan krijg je een vast ligbed. Voor een luxueuze finish kun je er een parasol of een muggennet boven installeren.