Verrast Limburg United opnieuw in halve finales play-offs basketbal?

Geen Charleroi, maar wel Limburg United in de halve finales van de play-offs in het basketbal. Dé verrassing van de kwartfinales. Het team van coach Brian Lynch begint donderdagavond aan de halve finales in Oostende. Zijn ze klaar voor een nieuwe stunt? Vrijdag beginnen Antwerp Giants en Brussels aan hun best-of-3 op weg naar de finales.

Oostende - Limburg United

De verrassing van de kwartfinales kwam uit Hasselt. Limburg United schakelde in twee wedstrijden Charleroi uit. Brian Lynch nam zo revanche op de club waar hij dit seizoen opzij werd gezet: 86-84, 103-101. Bij Oostende waren de eerste twee wedstrijden vooral een aanloop naar de halve finales. De West-Vlamingen wonnen twee keer overtuigend van Okapi Aalstar: 114-64, 91-74.

In 2015 stonden beide clubs al eens tegenover elkaar in de halve finales en moest er in vijf wedstrijden beslist worden wie er naar de finales ging. Oostende trok in de allesbeslissende wedstrijd aan het langste eind. Het was de enige keer dat de Limburgers konden doorstoten naar de halve finales in hun jonge bestaan.

Oostende wil koste wat kost revanche nemen op de verloren bekerfinale tegen Antwerp Giants en voor de achtste keer op rij kampioen worden. Liefst tegen Antwerp dan ook nog. Het is maar afwachten of de Oostendenaren zich niet laten verrassen door Limburg.

Oostende - Limburg United: 30/05 (20u30)

Limburg United - Oostende: 01/06 (20u30)

* Oostende - Limburg United: 03/06 (20u30)

Antwerp Giants - Brussels

Op zich is deze halve finale niet de meest verrassende. Brussels won in twee wedstrijden van Bergen (75-61, 75-71) en staat na een jaar afwezigheid opnieuw in de halve finales. Twee jaar geleden haalden Serge Crèvecoeur en zijn team de finale tegen Oostende. Antwerp Giants kwalificeerde zich na een zeer moeilijke derby bij Mechelen, ook in twee wedstrijden: 94-72, 87-76.

Na de gewonnen bekerfinale en de derde plaats in de Champions League, zijn de Giants klaar voor een nieuwe triomf. In 2000 veroverden de Antwerpenaren de dubbel. Negentien jaar later zijn Paris Lee en co. klaar om de titel naar Antwerpen te brengen. Twee jaar geleden stonden beide clubs al eens tegenover elkaar in de halve finales. Toen trok Brussels aan het langste eind na vier wedstrijden.

Brussels speelde in 2017 al de finales tegen Oostende en verloor toen in vier wedstrijden. Op eigen veld zag het hoe de Kustjongens hun zesde titel op rij veroverden. De Giants wonnen in maart de beker van Oostende en zetten daarmee al een statement neer. Vorig seizoen verloren ze ook de finales van Oostende. Uit meerdere interviews is al gebleken dat Antwerp dit jaar absoluut de hegemonie van Oostende wil overnemen.

Antwerp Giants - Brussels: 31/05 (20u30)

Brussels - Antwerp Giants: 02/06 (15u00)

* Antwerp Giants - Brussels: 04/06 (20u30)