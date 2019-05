De trend bij Hollywoodsterren: een streepje groen

Wie zichzelf een zomerse make-uplook wil aanmeten, kan zich laten inspireren door Hollywoodsterren. Van actrice Kristen Stewart tot topmodel Kendall Jenner: groen - in een tint naar keuze - is dé oogschaduwkleur van het moment.

Kristen Stewart verscheen tijdens de Métiers d’Art show van Chanel in het Zuid-Koreaanse Seoul met groene smokey eyes. Zij is lang niet de enige ster die de kleur in haar make-uplook verwerkt. De kleur kwam ook al aan bod op het bovenste én onderste ooglid op de catwalk bij onder meer Valentino. Daarop flaneerde model Kaia Gerber met groene glitters rond haar ogen, die deden denken aan een extravagante Elthon John-bril.

Kendall Jenner / Emma Stone

Met groene oogschaduw kun je je look zo subtiel of extravagant maken als je zelf wil. Kies voor een mosachtige tint, gemixt met een kopertint voor een ingetogen mysterieus resultaat, met grasgroen à la Emma Stone springt de look extra in het oog. Of experimenteer met groene eyeliner zoals Kendall Jenner, die enkel de zones van haar bovenste en onderste ooglid aanstipte met een groen oogpotlood voor een minimalistisch opvallende toets.

Een streepje groen trekt voldoende aandacht. Om die reden houd je de rest van je look het best neutraal, naar het voorbeeld van de sterren. Outfitidee: verwerk dezelfde tint groen in je outfit voor een gesofisticeerd geheel.