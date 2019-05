Hasselt - In delen van de Hasseltse wijken Kuringen, Tuilt, Stokrooie, Kermt en Schimpen zitten de inwoners al de hele dag of zonder water, ofwel met erg weinig waterdruk.

Het probleem ontstond in de vroege ochtend en is nog steeds niet opgelost. De Watergroep is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar, maar op Facebook wordt gewag gemaakt van een lek in de riolering op de Grote Baan in Kuringen.