Alexa Chung toont haar trucje voor de perfecte eyeliner

Het Britse stijlicoon Alexa Chung, die sinds kort een eigen YouTube-kanaal heeft, verschijnt zelden zonder een perfecte streepje eyeliner op haar bovenste ooglid. In een nieuwe video voor de Amerikaanse Vogue deelt ze hoe die cateye tot stand komt, zodat ook jij het kunt proberen in de badkamer.

Chung verklapt in het twaalf minuten durend filmpje onder meer welke producten in haar beautykast zitten. Zo is ze dol op de vochtinbrengende crème The Cream van Augustinus Bader. “Dit is geen reclame, maar dit is gewoon de beste crème die ik ooit heb ontdekt”, klinkt het.



Rond de negende minuut doet de 32-jarige Chung haa rgeheim voor de perfecte cateye uit de doeken. Dat is heel simpel: ze tekent twee klein, opwaartse lijntjes aan haar buitenste ooghoeken. Van hieruit werkt ze verder naar het midden van haar ooglid toe. Met het stiftje kleurt ze de hoekjes van de cateye vervolgens beter in. “Werk de hoek langs de onderkant van je wimperlijn bij. Sommige mensen doen alsof ze een wiskundige oefening uitwerken als ze een cateye tekenen, maar het is eigenlijk niet zo complex.”