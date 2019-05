Voormalige roze trui geeft op de Giro op vier ritten van het einde

Zoek donderdag niet meer naar de naam van Valerio Conti (UAE Team Emirates) in het Giro-peloton. De voormalige rozetruidrager kan niet meer verder. Pech voor de Italiaan die strandt op een zucht van Verona. Hij heeft te veel last van zadelpijn. “Dit is niet de manier waarop ik mijn Giro wou beëindigen. Ondanks de hulp van de medische staf werd de situatie erger. Ik probeerde mij erdoor te vechten, maar opgeven was de enige optie.”