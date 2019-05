Langer leven? Eet dan niet elke dag koekjes of pizza

Wie veel verpakte snacks en kant-en-klaarmaaltijden eet, brengt zijn gezondheid schade toe. Dat is niet nieuw, maar twee afzonderlijke studies, gepubliceerd in het British Medical Journal, beklemtonen nogmaals dat deze gewoontes je leven aanzienlijk kunnen inkorten.

Voor de eerste studie, uitgevoerd aan de universiteit van Parijs, werden meer dan 105.000 Franse volwassenen gedurende vijf jaar onderzocht. De deelnemers die het meeste verwerkte voedsel aten, hadden een groter risico om vroegtijdig te overlijden. Meer nog: voor elke 10 procent meer verwerkt voedsel dat ze aten, steeg de kans op allerlei aandoeningen. In concrete cijfers: ze hadden 12 procent meer risico op cardiovasculaire aandoeningen en 13 procent meer op coronaire hartziekten. Het gevaar op cerebrovasculaire aandoeningen, waardoor de bloedtoevoer van hart en hersenen wordt verstoord, nam toe met 11 procent.

In het tweede onderzoek analyseerden onderzoekers aan de universiteit van Navarra in Spanje gegevens van ongeveer 20.000 volwassenen, ouder dan 10 jaar, gedurende vijftien jaar. Ze stelden vast dat het eten van meer dan vier porties ‘ultraverwerkt’ voedsel per dag was gekoppeld aan 62 procent meer risico op vroegtijdig overlijden in vergelijking met deelnemers die dagelijks minder dan twee porties verwerkt voedsel aten. Bij ‘ultraverwerkt’ voedsel worden onder meer ijsjes, koekjes en voorverpakte pizza’s en andere voedingsmiddelen met hoge niveaus toegevoegde suikers en vet gerekend.

Mediterraans dieet

De wetenschappers waarschuwen dat mensen meer bewust moeten zijn van wat ze consumeren en beter bewerkt vlees en kant-en-klaarmaaltijden uit hun menu schrappen. Meer natuurlijk voedsel draagt volgens de vorsers bij tot een langer en gezonder leven. “We raden mensen aan om een ??dieet in mediterrane stijl te volgen met de focus op onverwerkt voedsel zoals fruit, groenten, vis, noten en zaden, bonen, linzen en volkorenproducten. Dit is, naast regelmatige lichaamsbeweging en niet roken, gunstig voor het verlagen van aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten.”