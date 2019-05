Delfine Persoon moet plots van hotel veranderen: “Dit is totaal respectloos”

Met een gezicht op onweer kwamen Delfine Persoon en coach Filiep Tampere binnen op de officiële persconferentie in het Hulu Theatre, Madison Square Garden. Zaterdag bokst Persoon in New York tegen Katie Taylor. Waarom ze niet echt vrolijk keken? Tampere: “Plots kregen we te horen dat we moesten verhuizen vanuit het officiële hotel waar alle bokssters zitten. Katie Taylor (Persoons tegenstander) wilde niet dat we in hetzelde hotel zaten.” Dat hotel is vlak tegen Madison Square Garden. “Ik heb serieus van mijn oren gemaakt: Delfine is nummer één van de wereld, Taylor is nummer drie. Maar ze wilden niet plooien.”

Persoon: “Wat een bleiters. Vooral Filiep was serieus over zijn toeren, mij stoorde dat minder, ook al doe je dit niet.” Het is het zoveelste steekspel in de psychologische oorlogsvoering. Voor de afreis had Persoon ook al problemen om haar visum te bemachtigen, omdat het management van Taylor (dat ook de kampen organiseert) ‘toevallig’ een document was vergeten en ze twee keer naar de Amerikaanse ambassade in Brussel moest.

Tampere: “Konden ze dat twee maanden geleden niet zeggen in welk hotel we moesten zitten? Al onze vrienden hadden zich daarop ingesteld en zitten in de buurt bij ons. Nu zitten we ongeveer een kwartier met de wagen weg van Madison Square Garden. We hadden nu net onze draai gevonden in het hotel, konden we opnieuw liggen sleuren. Dit is totaal respectloos. We moeten nu ook elk in een enkelkamer slapen, in het vorige hotel hadden we onze dubbelkamer.”

Persoon: “Ik heb hem moeten kalmeren. Het was ook zijn verjaardag. Het is een beetje een flutverjaardag geworden. Pas om 22 uur ’s avonds konden we iets eten.” Tampere: “Ik heb onder mijn voeten van haar gekregen dat ik te hevig ben tekeer gegaan tegen de entourage van Taylor.”

In het kamp-Taylor spreken ze over “een ongelukkig voorval. De thuisboksers en -sters zitten bij elkaar, en de uitdagers zoals Delfine zijn moeten verhuizen.”

Persoon: “Het hotel was wel degelijk groot genoeg, het is niet dat we op elkaar lip zaten tijdens het eten.” Vooraf had Persoon gezegd dat ze beducht was voor de mentale spelletjes. Maar ook het kamp-Persoon laat zich niet doen. Tampere: “Tijdens de open training van de week zag ik dat Katie Taylor keek. Ik zei tegen Delfine: toon je bicepsen eens. Ik denk dat ze verschoten is van haar.”

Foto: Action Images via Reuters

Persoon lacht: “Ik wist niet dat ze keek, Filiep vroeg mij dat een paar keer tot ik mijn bicepsen opspande. Ik heb ook gezien dat ik wat groter ben dan haar. Ik denk dat ze mij serieus onderschatten en dat ze daarom dit soort prutsen uithalen. Als Taylor zich 100 procent zeker voelde, had ze dat niet gedaan. Ze dacht waarschijnlijk op voorhand: och, die gaat voltijds werken en bokst daarnaast, die zal niet scherp staan. En toen ze zag ze mij.”

Toevallig of niet: alle gordels van Katie Taylor lagen gisteren te blinken op de tafel waar iedereen zat voor de persconferenties, de meest prestigieuze wereldtitel, die van WBC-wereldkampioene Persoon, bleef aanwezig. Tampere: “Ze hebben ons niet gezegd dat we die moesten meebrengen.”

Persoon: “Na al die prutsen kan ze alleen maar afgaan als een gieter als ze verliest. Zij heeft de meeste druk. Wat niet wil zeggen dat ik niet wil winnen.” Op de officiële persconferentie bleef Persoon hoffelijk en viel er geen woord over de miserie achter de coulissen. Persoon: “Boksen in België is klein, ik kan geschiedenis schrijven.”

En Taylor: “Dit wordt het moeilijkste gevecht van mijn leven. Delfine is een fantastische kampioene maar ik ben er klaar voor. We willen alletwee geschiedenis schrijven voor onze landen. Dit is het belangrijkste moment in mijn carrière, belangrijker dan die olympische titel in Londen 2012.”

Tamperen: “Het zou wat zijn, winnen. Deze pesterijen zullen Define alleen maar prikkelen en nog meer motiveren.”

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA