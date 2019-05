Wat moet u onthouden van dag 3 op Roland Garros: Belgen imponeren, ook vedetten stoten door

In Parijs stond dag vier van Roland Garros op het programma. Onze twee toppers - Mertens en Goffin - gingen vlot door. Net zoals alle grote namen.

De Belgen?

Elise Mertens (WTA 20) en David Goffin maakten elk op duidelijke wijze komaf met hun tienertegenstand. Mertens veegde de 16-jarige Française Diane Parry (WTA 457) op een hoopje: 6-1, 6-3. Het verschil in ranking, leeftijd en ervaring toonde zich alleen in het begin van de tweede set niet. Zo vervult Mertens met haar kwalificatie voor de derde ronde het minimumcontract voor een reekshoofd. De Letse Anastasija Sevastova (WTA 12), het twaalfde reekshoofd, wordt vrijdag ‘another cook’, om de legendarische woorden van Louis van Gaal te gebruiken.

David Goffin zette tegen de 19-jarige Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 85) opnieuw een autoritaire prestatie neer. De jongeling hield het amper 25 minuten langer vol dan Ricardas Berankis, de Litouwer die zondag het eerste slachtoffer werd van veel Luiks talent. 6-2, 6-4, 6-3. Deze Goffin lijkt ver te kunnen geraken in het tornooi, ware het niet dat hij vrijdag Rafael Nadal treft.

De vedetten?

Tot grote opluchting van le tout Paris overleefde zowat alles met naam en faam de derde ronde. Helemaal cadeau kreeg Roger Federer het niet van de Duitser Oscar Otte (6-4 6-3 6-4), maar al te veel zorgen moest hij zich ook weer niet maken. Rafael Nadal ging met iets meer gemak voorbij de Duitse qualifier Yannick Maden (6-1 6-2 6-4). David Goffin is gewaarschuwd. Maar dat zou hij sowieso al geweest zijn.

In de damessectie gooide Kiki Bertens, een Nederlandse die in Parijs als schaduwfavoriete aantreedt, de handdoek. Het vierde reekshoofd gaf er tegen Viktoria Kuzmova na 21 minuten de brui aan. Ook medische bijstand kon haar niet helpen. Bertens bleek ziek.

En wat nog?

Geconfronteerd met de voortschrijdende kaalslag bij de Franse vrouwen stelde een reporter de vraag aan Kristina Mladenovic of er een probleem was met haar generatie. Mladenovic was not amused. “Die vraag is ongepast. We staan toch in de finale van de Fed Cup.” Een ace voor de fraaie Française.

Krisitina Mladenovic Foto: Photo News

Uitkijken naar?

Omdat Mertens en Goffin pas vrijdag aantreden, kijken wij vooral uit naar Naomi Osaka (WTA 1) tegen Victoria Azarenka (WTA 43) (vanaf 11u). De Wit-Russische had in de eerste ronde al voormalig Roland Garros-kampioene Jelena Ostapenko moeten trotseren. Dat ze zo vroeg tegen zoveel toppers moet, heeft te maken met een zwangerschapsonderbreking die haar ver terugwees op de ranking. Nadien geraakte ze verwikkeld in een juridisch kluwen met de vader van haar kind.