Elio Di Rupo (PS) over eigen uitspraak: “Dit is ridicuul, een storm in een glas water”

Elio Di Rupo begrijpt niet waarom er zoveel heisa is rond zijn uitspraak die eerder deze week het nieuws haalde. De PS-minister zei dat de vorming van een federale coalitie zonder N-VA mogelijk is. “Dit is een storm in een glas water”, zei hij aan VRT.

PS-voorzitter Elio Di Rupo en voormalig Waals minister-president Paul Magnette hebben er hun eerste consultaties opzitten in Namen. Het duo heeft al gesproken met uittredend premier Charles Michel en Willy Borsus (MR) en met de Ecolo-toppers Jean-Marc Nollet en Stéphane Hazée. Dat laatste onderhoud duurde bijna twee uur. “Ik heb geen uitspraken te doen over mijn voorkeuren”, zei Di Rupo nadien. “Wat heel belangrijk is, is de inhoud van het programma voor de volgende vijf jaar. Ik denk dat we langzaam moeten gaan, maar op een zeker moment moeten we wel conclusies nemen.”

Ridicuul

Eerder deze week, tijdens een interview met RTBF, werden wel al conclusies getrokken over de voorkeuren van de PS-minister. Di Rupo had de vraag gekregen of hij bereid zou zijn een federale coalitie te vormen zonder een meerderheid aan Vlaamse kant - lees: zonder N-VA. Di Rupo zag daar wel degelijk een oplossing in, en dat zorgde voor heel wat commotie. Bijna alle Vlaamse partijen hebben dat idee van de tafel geveegd.

“Het is heel duidelijk: dit is een storm in een glas water”, aldus Di Rupo aan VRT. “Ik heb alleen die journalist geantwoord. Het is niet een ‘verklaring van Di Rupo’, maar gewoon een antwoord op de vraag die mij werd gesteld.” De PS-minister was naar eigen zeggen verbaasd over de heisa die daardoor ontstond. “Zoveel commentaren, met politicologen, … Dat was ridicuul.”