Netanyahu kan geen regering vormen, nieuwe verkiezingen in september

Aftredend Israëlisch premier Benjamin Netanyahu is er niet in geslaagd een regering te vormen voor de deadline in de nacht van woensdag op donderdag afliep. Het parlement, de Knesset, heeft zichzelf ontbonden, waardoor er nieuwe verkiezingen komen op 17 september.

De Likoed-partij van Netanyahu won in april de verkiezingen, maar kreeg niet tijdig een nieuwe coalitie rond. Het is de eerste in de geschiedenis van Israël dat er twee keer in enkele maanden verkiezingen zijn.

De voorbije zes weken verliepen de onderhandelingen met de potentiële partners bijzonder moeilijk. Struikelsteen voor een nieuwe rechtse coalitie is een wet over de verplichte legerdienst voor ultraorthodoxe joden. Voormalig defensieminister Avigdor Lieberman, van het nationalistische Yisrael Beitenu, en ultraorthodoxe partijen raakten het daarover niet eens. Lieberman wil dat ook jonge ultraorthodoxe mannen hun bijdrage leveren aan het Israëlische leger.

Likoed veroverde op 9 april 35 van de 120 zetels in de Knesset. Het parlement ontbond zichzelf met 74 tegen 45 stemmen. Door die ontbinding vermijdt Netanyahu dat president Reuven Rivlin een formatieopdracht geeft aan een politieke tegenstander.

‘We zullen winnen, we zullen winnen en het volk zal winnen’, verzekerde Netanyahu. Hij zal deze zomer de langst zittende Israëlische premier zijn.