Democraten roepen opnieuw op tot afzetting Trump na verklaringen Mueller

Verschillende prominente leden van de Democratische partij roepen opnieuw op om de procedure van “impeachment”, afzetting, tegen de Amerikaanse president Donald Trump op te starten. Het is de verantwoordelijkheid van het Congres om op te treden tegen de “misdaden” van Trump, klinkt het.

De oproep komt er nadat de speciaal aanklager Robert Mueller voor het eerst publieke verklaringen heeft afgelegd over zijn onderzoek naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016 en de banden met de campagne van Trump.

Robert Mueller sloot het onderzoek af en verlaat het departement van Justitie. Foto: AP

Mueller kondigde aan dat zijn onderzoek officieel is afgerond en herhaalde nog eens dat er weliswaar “meerdere en systematische pogingen zijn geweest om in onze verkiezing(en) tussen te komen”, maar dat er geen bewijs is dat Trump en zijn team samenspanden met Rusland. Nog volgens de magistraat “zou hij het hebben gezegd als hij ervan overtuigd was geweest dat president Donald Trump duidelijk een misdaad had begaan”. “Wij konden echter niet uitmaken of de president al of niet een misdrijf heeft gepleegd.”

Wel verweet de vroegere topman van de federale recherche FBI de Republikeinse president storende invloed op zijn onderzoek te hebben uitgeoefend. Te beginnen met een poging om hem de laan uit te sturen. Welke opvolging dat behoeft, zei Mueller niet. Hij verklaarde wel dat een president “kan worden vervolgd voor een federale overtreding als hij nog in functie is”.

“Congres moet antwoord geven op misdaden”

“Gezien speciaal aanklager Mueller niet in staat was om strafrechtelijke aanklachten te doen tegen de president, komt het aan het Congres toe een antwoord te geven op de misdaden, leugens en het verkeerd handelen van president Trump. En wij zullen dit doen”, zei de (Democratische) voorzitter Jerry Nadler van de commissie voor Justitie in het Huis van Afgevaardigden.

Nadler verklaarde niet dat hij de procedure voor impeachment zou opstarten, maar zei wel dat alle opties op tafel liggen en dat niets uitgesloten mag worden.

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet weten dat verschillende leden van het Congres de president willen afzetten. “We willen doen wat juist is en wat resultaten oplevert”, aldus de Democrate.

Ook senatoren Elizabeth Warren, Corey Booker en Kamala Harris zijn voorstander van een afzetting, net zoals Democratische prominenten als Beto O’Rourke en Pete Buttigieg. “Het statement van Robert Muller is duidelijk: het Congres heeft een wettelijke en morele verplichting om de procedure onmiddellijk op te starten”, aldus Booker.

Trump reageerde zelf in een tweet. “Niets verandert met het Mueller-rapport. Er was onvoldoende bewijs en daarom is, in ons land, een persoon onschuldig. De zaak is gesloten!”, klonk het.