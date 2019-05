Rik Verheye toont eerste beelden van ‘Callboys 2’

Rik Verheye herrijst in het tweede seizoen van ‘Callboys’ als de broer van Jay Vleugels. Als primeur voor ‘Gert late night’ liet hij al de eerste beelden zien van het nieuwe seizoen, dat na de zomer te zien zal zijn op Vier.

De scène eindigt in de slappe lach. Verheye vertelt dat het vaak heel moeilijk is om niet in lachen uit te barsten tijdens de opnames. En dat is ook de schuld van zijn pruik. “Die is redelijk warm, waardoor ik altijd een beetje lichthoofdig word. Dus van het moment dat ik besef ‘Wat zit ik hier eigenlijk te doen?’, dan gaat het helemaal fout.”