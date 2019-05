Niels Albert: “Mijn ma was bang dat ik mezelf iets ging aandoen”

In de rubriek ‘Bedgeheimen’ van ‘Gert late night’ heeft Niels Albert zijn emotionele kant laten zien. Hij praatte over de moeilijke periode na de plotse stop van zijn wielercarrière en een miskraam.

Hartproblemen dwongen Albert de fiets aan de haak te hangen. “Mijn leven lag toen volledig overhoop, het was een mesthoop. ‘Waarom ik, waarom ik?’”

Hij vertelt hoe ongerust zijn moeder was en over de mindere band met zijn vader, die zijn gevoelens moeilijk kan uiten. “Ik merk dat ik ook een beetje zoals hem in elkaar zit, dus ik let er heel hard op naar mijn dochter toe, dat ik niet dezelfde vader word.”

Zijn dochter en zijn gezin betekenen alles voor hem, maar kwamen er niet zomaar. “We hebben een miskraam gehad na drie maanden, wat toch wel vrij heftig was.”

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be