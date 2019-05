Zeker zeven doden en negentien vermisten na schipbreuk toeristenboot in Hongarije

Bij een schipbreuk van een boot met toeristen op de Donau woensdagavond in Boedapest zijn zeker zeven doden gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de hulpdiensten. Nog eens negentien mensen zijn vermist.

Aan boord van de toeristenboot “Hableany” (Zeemeermin) zaten 35 mensen, onder wie 2 mensen van de crew en 33 Zuid-Koreaanse toeristen. Vijftien konden gezond teruggevonden worden. Iemand werd succesvol gereanimeerd. Zeven mensen werden in een stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen.

De boot zou rond 22.00 uur lokale tijd met een andere boot gebotst zijn in de buurt van het parlement in Boedapest en zonk. Dat berichten de lokale media en verklaart Seoel, maar er is nog geen officiële bevestiging van Hongarije.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf dat de boot uitbaat, waren er geen technische problemen. “Het ging om een routine toeristische rondvaart”, aldus Mihaly Toth. “We weten nog niets over wat er precies is gebeurd. De autoriteiten onderzoeken dat. Het enige wat we weten is dat de boot snel zonk.”

Als gevolg van de zware regenval van de voorbije weken is er een sterke stroming op de Donau, wat de reddingsoperatie bemoeilijkt. Die zoekactie werd de hele nacht verdergezet. Na uren zoeken is het wrak gevonden ter hoogte van de Margarethabrug, meldt de zender M1.

Zuid-Korea stuurt een reddingsteam naar Boedapest en “zet alle mogelijke middelen in”. De Hongaarse minister van Volksgezondheid Ildiko Horvath kwam ter plaatse om zijn steun te betuigen aan de families van de slachtoffers.

