Doorkijkjurk met grond gelijk gemaakt: “Precies een condoom”

Een paarse jurk op de britse webshop Asos wordt op sociale media massaal gedeeld en niet omdat fashionista’s ze zo mooi vinden. De jurk, gemaakt uit latex, lijkt volgens twitteraars wel erg veel op een condoom.

Als je door de duizenden jurken scrolt op de Britse webshop kom je wel vaker bizarre of eigenzinnige creaties tegen. Maar deze paarse jurk uit latex en bovendien ook nog eens semitransparant is, doet bij heel wat shoppers de wenkbrauwen fronsen. “Die jurk is precies een paarse condoom”, zegt een zekere Charley W op Twitter. Om haar vergelijking kracht bij te zetten combineert ze een foto van de jurk met een paarse condoom.

Niet alleen het ontwerp maar ook het prijskaartje wekt verwarring op. Asos vroeg maar liefst 283 euro voor de jurk maar verlaagde de prijs onlangs naar 200 euro.