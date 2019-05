Eden Hazard bevestigt afscheid van Chelsea na gewonnen finale: “I think it’s a goodbye”

Eden Hazard heeft meteen na afloop van de gewonnen Europa League finale voor de tv-camera’s bevestigd dat hij meer dan waarschijnlijk Chelsea zal verlaten voor Real Madrid.

LEES OOK.Afscheid met een hoogtepunt: Eden Hazard schenkt Chelsea met twee goals en een assist winst in Europa League

Eden Hazard kroonde zich woensdagavond in Bakoe tot “Man van de Match” van de finale van de Europa League. De Belgische nummer tien van Chelsea was goed voor twee doelpunten en één assist in de met 4-1- gewonnen partij tegen Arsenal. Een afscheid in schoonheid, want Hazard staat op het punt om een contract te tekenen bij Real Madrid. Dat gaf hij zelf ook toe na afloop voor de camera’s.

“I think it’s a goodbye (Ik denk dat dit een afscheid is)”, vertelde Hazard. “Maar je weet het nooit. Het was mijn droom om in de Premier League te spelen. Dat heb ik nu zeven jaar gedaan in één van de grootste clubs in de wereld. Nu is het misschien wel tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb al over mijn beslissing gepraat. Twee weken geleden al. Nu hangt het van de club af. Ik wacht gewoon op de twee clubs (Chelsea en Real Madrid, nvdr.). Zoals de fans wacht ik gewoon af. Je zal het over enkele dagen wel horen.”