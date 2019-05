Bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen zijn woensdag in de Mexicaanse staat Veracruz mogelijk 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden plaatselijke media. Tientallen mensen zijn gewond.

Het ongeval gebeurde in een bochtige straat, zo luidt het.

Op de televisiezender Televisa was te zien hoe de bus gekanteld was en in brand stond.

De brandweer en de hulpdiensten zijn ter plaatse.

