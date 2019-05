Joodse CD&V-kandidate: “Ik ben tegen het cordon sanitaire”

Rezi Friedman, een Antwerpse CD&V-politica, heeft op sociaalnetwerksite Twitter aangegeven dat ze tegen het cordon sanitaire is en dat terwijl haar partij de deur voor Vlaams Belang eerder al formeel dicht deed.

Friedman stuurde een tweet de wereld in die meteen tal van reacties uitlokte. “Als joodse christen-democraat ben ik persoonlijk principieel tegen elke vorm van uitsluiting, vervolging en pariabehandeling en dus ook tegen het cordon sanitaire. We moeten met iedereen in dialoog kunnen gaan en raakvlakken vinden om ons land uit de crisis te helpen.” Friedman sloot haar tweet af met de hashtag democratie.

Als Joodse christen-democraat ben ik persoonlijk principieel tegen elke vorm van uitsluiting, vervolging en pariabehandeling en dus ook tegen het #cordonSanitaire. We moeten met iedereen in dialoog kunnen gaan en raakvlakken vinden om ons land uit de crisis te helpen. #democratie — Rezi Friedman (@FriedmanRezi) 28 mei 2019

Ook vindt Friedman dat de N-VA soms extremer is dan het Vlaams Belang. “Maar rond die partij is er geen cordon sanitaire.” Op Twitter kreeg Friedman heel wat negatieve reacties te verwerken. Zo wezen enkele internetgebruikers haar erop dat ze “als joodse” zou moeten weten dat er “met dit soort mensen” niet te praten valt. Maar ze kreeg ook bijval. “We leven niet meer in de Middeleeuwen: het Vlaams Belang is het Vlaams Blok van vroeger niet meer” of “de dynamiek van een democratie kan alleen maar zuiver zijn zonder restricties want iedere restrictie is het masker van eigen angsten.”

LEES OOK. Het cordon sanitaire: wat is dat precies?

Friedman is niet de enige die het cordon sanitaire in vraag stelt. Ex-burgemeester Eddie De Block, broer van Maggie De Block, en Ella De Neve van Open VLD lieten zich eerder al uit over het doorbreken van het cordon sanitaire.