Antetokounmpo is de Mathieu van der Poel van de NBA, Michael Jordan de allergrootste

Wie was de beste speler van het seizoen? En de primus aller tijden? Wie bezit de grootste bek? De sterkste vuisten? En wat is de grootste ergernis? De Amerikaanse website The Athletic liet 127 spelers – meer dan een kwart van het totale aantal – anoniem getuigen (*) over all things NBA. In de aanloop naar de finale tussen Golden State Warriors en Toronto Raptors, die donderdag beginnen, sommen wij de meest markante bevindingen op.