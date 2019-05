Sociale media zijn in de ban van een hilarische nieuwe uitdaging: #grabthatmoney. Ouders beloven hun kinderen alles wat ze maar wensen. Ze moeten slechts één ding doen: hun bankkaart vangen. De moeilijkheid is dat de goedgelovige zieltjes enkel hun hoofd mogen gebruiken om de kaart te vangen. De kinderen merken al snel dat het niet zo simpel is als het lijkt.