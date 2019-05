De doe-het-zelfzaak Hubo in Tienen is op zoek naar de dief die vrijdagnamiddag een volle winkelkar heeft gestolen met daarin onder meer een robotgrasmaaier en twee boormachines. De man staat op de camerabeelden van de uitbaters, maar is moeilijk herkenbaar. Toch hopen de zaakvoerders om de dader te pakken te krijgen, want de buit heeft een waarde van meer dan 2.000 euro.