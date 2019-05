Beringse naaktmodel Marisa Papen zorgt opnieuw voor commotie en danst naakt in orthodoxe wijk

Beringen - Marisa Papen, het Beringse model dat overal naakt poseert om naar eigen zeggen de hypocrisie van gevestigde waarden zoals de katholieke kerk aan te klagen, laat opnieuw van zich horen. Deze keer trok ze met haar fotograaf naar een orthodoxe wijk in New York. En dat beviel de buurtbewoners, voornamelijk chassidische joden, absoluut niet.

Eerder dit jaar reisde Papen naar Williamsburg, een artistieke wijk in New York. Tijdens de Poerim, een joodse feestdag, trok het model haar kleren uit en poseerde ze naakt voor een synagoge en een jesjiva, een school specifiek voor ongehuwde jongens en mannen. De buurtbewoners, voornamelijk chassidische joden die er een strenge interpretatie van de religieuze regels op nahouden, waren niet gediend met de fotoshoot en gedroegen zich volgens het model ‘agressief’.

Toen het begon te regenen, besloot Papen nog even een naakte regendans te doen, alvorens ze in een taxi stapte. Een tiental mannen omsingelde de auto, waarna een van hen door het open raam spuwde. Papen sprong uit de wagen en zette het op een lopen, gevolgd door enkele mannen die schreeuwden dat ze haar niet meer wilden zien.

Eerder dit jaar kwam Papen al eens in het oog van een storm terecht toen ze de brand in de Notre-Dame in Parijs toejuichte. Ook belandde ze al meermaals achter de tralies als gevolg van haar naakte fotoshoots.

