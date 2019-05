Bron legionella-besmetting gevonden en zo goed als zeker niet meer actief

De koeltoren die volgens laboresultaten hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor de legionella-besmetting in de Gentse kanaalzone, is zo goed als zeker gedesinfecteerd. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid op een persconferentie. De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbating wordt - hoewel dat eerder was aangekondigd - niet bekendgemaakt. Aan de legionella-uitbraak stierven twee mensen, 32 werden er ziek.

Genetisch onderzoek toont dat er een overeenkomst is tussen het type legionella pneumophila dat is teruggevonden in het staal en minstens vijf patiënten. Een “zeer sterk wetenschappelijk argument om te staven dat deze vijf patiënten ziek geworden zijn door een infectie met legionellakiemen uit de koeltoren van dit bedrijf”, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De koeltoren is dan ook de meest waarschijnlijke besmettingsbron van de uitbraak van legionellose in de Gentse kanaalzone. Het bedrijf in kwestie heeft sinds 15 mei een reeks desinfecties uitgevoerd, waardoor het besmettingsrisico onder controle is. Een verhoogde waakzaamheid blijft aangehouden tot negentien dagen na de laatste patiënt. Het bedrijf wordt permanent opgevolgd.

De naam van het bewuste bedrijf wordt woensdag niet genoemd, omdat er een strafonderzoek loopt.