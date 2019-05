Blinde autistische muzikant zorgt voor tranen in ‘America’s Got Talent

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘America’s Got Talent’ zorgde gisteren al meteen voor een ‘tearjerker’ van formaat. De laatste act van de avond, Kodi Lee (22) een blinde en autistische muzikant, wist publiek en jury tot tranen toe te beroeren. Zijn doorleefde optreden leverde hem al meteen een Golden Buzzer op.

Kodi Lee’s moeder Tina begeleidde hem en vertelde de juryleden dat muziek erg veel voor haar zoon betekent. “We ontdekten al heel vroeg dat hij erg veel van muziek houdt”, zegt ze achteraf. “Via muziek en optredens, was hij in staat om in deze wereld te overleven. Want wanneer je autistisch bent, is het heel moeilijk om te doen wat iedereen doet. Muziek heeft eigenlijk zijn leven gered.”

Juryleden Julianne Hough en Gabrielle Union konden het niet drogen houden wanneer Kodi zich achter de piano plaatste en een prachtige versie van Leon Russell’s ‘A Song For You’ bracht. Kodi werd dan ook getrakteerd op een staande ovatie én lovende commentaren van de juryleden.