Belgen rijden zich in de kijker maar ritwinst in Giro voor jonge Fransman, Carapaz bouwt voorsprong uit

De Fransman Nans Peters (AG2R) heeft de zeventiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De jonge belofte reed in de lastige finale naar Antholz weg uit een kopgroep van achttien met daarbij ook Thomas De Gendt en Jan Bakelants. In het peloton van de favorieten deden Movistar-renners Landa en Carapaz nog maar eens een goede zaak en lijkt de Giro zo goed als gereden.

Na de moordende en ijskoude etappe over de Mortirolo kregen de renners vandaag een lichtere hap voorgeschoteld. De 181 kilometer tussen Commezzadura en Antholz waren weliswaar sterk heuvelend maar het echt hooggebergte stond deze keer niet op het programma. De finish lag in het biathlonstadion van Antholz waar volgend jaar het wereldkampioenschap biathlon georganiseerd zal worden. De laatste vijf kilometer richting het biathlonstadion waren weliswaar niet van de poes: vijf kilometer aan acht procent gemiddeld. Ideaal terrein voor de sterke jongens.

Een uitgelezen kans dus voor de ‘baroudeurs’ om hun slag te slaan. De openingsfase was er bijgevolg één van aanvallen en hopen dat je in de juiste vlucht zat. Geen makkelijke opdracht, zo bleek. De ene aanval volgde op de andere maar telkens was er wel iemand die de slag had gemist en daarom besloot de kloof te dichten.

Passo della Mendolo

Het was dan ook wachten op de eerste beklimming van de dag - de Passo della Mendolo - vooraleer in schuifjes een kopgroep van achttien renners tot stand kwam. Met daarbij twee landgenoten, de verwachte namen ook: Thomas De Gendt en Jan Bakelants. Best geplaatste renner in de kopgroep was Davide Formolo. De Bora-renner stond voor de start van de etappe op de twaalfde plaats met meer dan elf minuten achterstand op de jarige leider Richard Carapaz. De Ecuadoriaan vierde zijn 26ste verjaardag in de roze trui.

De jarige Carapaz. Foto: AFP

Vooraan was de verstandhouding meer dan uitstekend en dat resulteerde al snel in een kloof van maximaal acht minuten waardoor Formolo prompt de top vijf naderde. Movistar beperkte zich tot controleren, Team Ineos zette een mannetje bij in de achtervolging om de top tien van hun Russische kopman Sivakov te vrijwaren.

Bakelants versnelt

Bij Jan Bakelants kriebelde het duidelijk. De ervaren Kempenaar besloot de beklimming naar Terrento te gebruiken om voor zijn vluchtgezellen uit te gaan rijden. Anticiperen? Het leek er alvast op dat Bakelants zich niet honderd procent voelde en besloot voorsprong te nemen op de voorlaatste helling van de dag.

Thomas De Gendt voelde zich wel duidelijk in zijn sas. De cultrenner van Lotto-Soudal nam op de voorlaatste beklimming het initiatief, dunde de kopgroep uit en zorgde ervoor dat Bakelants opnieuw werd bijgebeend. In het peloton bleven ze simpel tempo rijden zodat het snel duidelijk werd dat de winnaar vooraan zat.

Ook Jungels en Bakelants zaten in de kopgroep. Foto: AFP

De wetenschap dat er een ritzege in het verschiet lag, zorgde voor onrust in de kopgroep. Er ontspon zich een verhaal van permanent demarreren en terugkeren. Thomas De Gendt hield zich aanvankelijk relatief gedeisd, het was de jonge Fransman Nans Peters die als eerste een gooi deed naar de zege. Te vroeg, dacht iedereen maar toen de jonge Fransman op drie kilometer van de finish nog steeds meer dan een minuut voorsprong had op een uiteenspattende kopgroep, zag het er plots heel mooi uit voor de renner van AG2R.

In het peloton werd het tempo verhoogd door de renners van Astana in dienst van Miguel Angel Lopez. Vreemd genoeg moest Lopez als eerste de beteren later rijden, Landa nam de aanval over terwijl Carapaz zich concentreerde op Roglic en Nibali.

Vooraan reed Peters op sterke manier naar zijn eerste profzege ooit, in de achtergrond was het vooral Landa die probeerde de podiumplaats van Roglic te bedreigen. Lopez reageerde, Carapaz ging mee in tegenstelling tot Nibali en Roglic. De Ecuadoriaan pakte nog enkele extra seconden en vergrootte alweer de kloof op Nibali en Roglic. Is de Giro binnen voor Richard Carapaz.

Rituitslag:

1. Nans Peters (Fra)

2. Esteban Chaves (Col) op 1’34’"

3. Davide Formolo (Ita) op 1’51”

4. Fausto Masnada (Ita)

5. Krists Neilands (Let)

6. Tanel Kangert (Est) op 2’02”

7. Valerio Conti (Ita) op 2’08”

8. Gianluca Brambilla (Ita)

9. Chris Hamilton (Aus) op 2’22”

10. Andrea Vendrame (Ita) op 2’34”

Algemeen klassement:

1. Richard Carapaz (Ecu)

2. Vincenzo Nibali (Ita) op 1’54”

3. Primoz Roglic (Slo) op 2’16”

4. Mikel Landa (Spa) op 3’03”

5. Bauke Mollema (Ned) op 5’07”

6. Miguel Angel Lopez (Col) op 6’17”

7. Rafal Majka (Pol) op 6’48”

8. Simon Yates (GBr) op 7’13”

9. Pavel Sivakov (Rus) op 8’21”

10. Davide Formolo (Ita) op 8’59”