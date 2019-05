Parket wil moord op Luana voor assisen

Genk -

Het onderzoek naar de moord op Luana Ramagnoli (25) uit Genk zit in een eindfase. De raadkamer zou zich dinsdag over de zaak hebben gebogen met het oog op de doorverwijzing van het strafdossier naar de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. De zaak werd echter uitgesteld omdat er nog bijkomend onderzoek is gevraagd. Opmerkelijk: het parket wil niet alleen Anastasia N. (25) op het beschuldigdebankje maar ook Emrah T. die een maand na de feiten in juni 2017 in vrijheid werd gesteld.