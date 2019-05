Maes SQM Running Team op podium van loopcriterium Victors Cup

Wellen - Vorig weekend vond, na de stratenloop in Wellen, de podiumceremonie van de Victors Cup plaats. De Victors Cup bestaat uit 10 loopwedstrijden in de provincie Limburg. Meestal zijn het mooie, maar zware parcoursen van 10 à 15 km.

Vijf leden van het Maes SQM Running Team namen deel aan dit criterium. De topfavorieten waren Belgisch kampioen 10000 m, Steven Heemskerk en onze laatstejaars student lerarenopleiding aan UC Leuven, Bram Eeckhout.

Het bleef razend spannend tot het einde. In het eerste deel van het seizoen was Steven sterker, maar dit veranderde in de loop van het seizoen. Bram nam, mede door een voetblessure van Steven, langzaam maar zeker de bovenhand. Onze student won het laatste onderlinge duel waardoor hij tevens de verdiende eindwinnaar van het loopcriterium werd.

Veelwinnaar Chriske Wouters, tevens lid van het Maes SQM Running Team, vervolledigde het podium. Chris werd ook eerste in de categorie heren plus 45, op de hielen gezeten door Pascal Van Marcke, die het zilver binnenhaalde.

Het podium van de Victorinus Cup, het kleinere broertje van de hoofdafstand, werd ingenomen door ADD-er Gijs Hubrechts. Robert Theunissen werd tweede en Chris Wouters derde.

Foto’s: Marc Roosen en Yannick Vanoppen