Hasselt -

De twee sporen tussen Hasselt en Diest zijn woensdag kort na 16.00 uur weer vrijgegeven. Dat betekent dat er weer treinen kunnen rijden, ongeveer zes uur nadat het treinverkeer was onderbroken nadat een goederentrein een persoon had aangereden in Kermt (Hasselt). Dat meldt Frédéric Petit, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel.