The Van Jets en Gestapo Knallmuzik bouwen feestje op eerste avond Pukkelpop

Hasselt - Vroeg er iemand om een feestje? Pukkelpop heeft de line-up voor zijn traditionele pre-party, dit jaar op donderdag in plaats van woensdag, bekendgemaakt.

Geen Pukkelpop zonder stevig feestje op de vooravond. De Boilerparty is door de jaren heen geëvolueerd van sympathieke fuif voor vroege kampeerders naar een volwaardige festivalavond met dit jaar twintig artiesten in de line-up. Een andere traditie die de tand des tijds wonderwel heeft doorstaan zijn The Boilerboys, het dj-duo uit Leopoldsburg dat sinds 2004 - letterlijk - meedraait op Pukkelpop. Al sneuvelt er wel één zekerheid: de preparty gaat immers op donderdag door in plaats van woensdag, omdat het festival zelf uitzonderlijk van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus de tenten opzet in Kiewit.

Headliner zijn The Van Jets, die kind aan huis zijn in Kiewit maar met hun zevende Pukkelpoppassage meteen hun laatste festivalshow spelen. Ze worden vervoegd door andere routiniers Black Box Revelation (zesde keer Pukkelpop) en de Nederlandse punkers van Heideroosjes (vijfde keer), maar ook door jonkies SONS, Ruby Grace en Peuk. Gestapo Knallmuzik is ook dabei, en zorgt met zijn Teutoonse electropop voor een après-skifuif in augustus. Ook Bizzey, Glints en Miss Angel zijn erbij in Kiewit.

Wie de beentjes al een eerste keer wil loszwieren, kan dat op de platen van Skyve feat. Studio Brusselgezicht Eva De Roo, Nadiem Shah feat. MC Six, TLP, Laston & Geo, Niels Kenis, Tofec, Vandalen en Flashback Force - het trio rond Wiebe Loccufier (The Subs, Starski&Tonic), Kristof Claes (Goldfox, Rave Our Souls) en Kim Mathijs (Ed&Kim, Michael Midnight, Studio Brussel).

Gitaar en een pintje

Ook het afterparty concept Underground wordt op algemeen verzoek hernomen. Underground - voor mensen die houden van gitaar en een pintje - werd vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd en bleek een groot succes. Elke avond kunnen festivalbezoekers die op zoek zijn naar een alternatief voor de beats tot vier uur ’s morgens terecht in de Club-tent. Donderdag 15 augustus staat Studio Brusselicoon Stijn Van de Voorde alvast klaar achter de discobààr van de gitaar.

Tickets voor deze festivaldag zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. Wie een vrijdag- of combiticket heeft kan op donderdag 15 augustus vanaf 18 uur komen feesten op het festivalterrein. Op vrijdag, zaterdag en zondag gaan de deuren als vanouds om 11 uur ’s morgens open.

Alle info op de website van Pukkelpop.