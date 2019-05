Op de Waterlozeweg in Neeroeteren is dinsdag rond 21 uur een 19-jarige man uit Oudsbergen door de politie aan de kant gehaald voor een controle. De jongeman - die onlangs de gevangenis onder voorwaarden had mogen verlaten - had op zijn motorfiets reproductienummerplaten hangen. Zijn tweewieler bleek niet te zijn verzekerd en hij had twee messen bij. Die werden samen met de motorfiets in beslag genomen.