Harry Styles trekt de aandacht met zijn manicure

De Britse popzanger Harry Styles, voormalig lid van One Direction, heeft de aandacht naar zich getrokken tijdens het Gucci-defilé in Rome, waar de nieuwste cruisecollectie werd voorgesteld. De 25-jarige ster had zichzelf voor de gelegenheid van een manicure voorzien met nagellak in verschillende kleuren.

Harry Styles kwam aan bij het Musei Capitolini in een wit maatpak van Gucci. Dat combineerde hij met een roze bril, een clutch met retroprint, ringen en een in het oog springende manicure. De ‘Sign of the Times’-zanger had zijn nagels in twee verschillende kleuren laten lakken: pastelroze en muntgroen.

De manicure van de zanger maakt veel beautyfans jaloers, zo blijkt uit verschillende reacties op sociale media. “Ben ik kwaad dat Harry Styles betere nagels en betere nagelriemen heeft dan de mijne? O, jazeker”, tweet ene Nicole. “Kan iedereen Harry bedanken om nagellak en ringen zo stijlvol te dragen”, staat er nog onder meer te lezen op Twitter. De nagels van de zanger werden op punt gezet door de Londense nagelstyliste Jenny Longworth, die ook de manicures van Rihanna onder handen neemt.

Het is niet de eerste keer dat Harry Styles zijn vrouwelijke kant letterlijk in de verf zet met lichte nagellak. Op de eerste maandag van mei, kwam hij naar het prestigieuze Met Gala in New York in een transparante blouse, een pareloorbel en nagels in muntgroen en zwart.

am i mad harry styles has better nails and cuticles than i do? yeah. im PISSED. pic.twitter.com/zzKTCARSlX — nicole?? (@kiwistour) May 28, 2019