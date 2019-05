Vier keer watermeloen voor bij de barbecue

Dit weekend belooft weer broeierig warm te worden en dus zullen overal te lande massaal de barbecues van stal gehaald worden. Een van de dankbaarste vruchten om tijdens zulke warme dagen te serveren, is watermeloen. Maar daar kun je meer mee doen dan je denkt. Vier recepten, vier keer anders.

Watermeloenfrietjes met dipsaus (via Delish)

Ingrediënten (portie voor vier personen):

1/2 watermeloen in fijne reepjes gesneden

zeste van een limoen

1 el chilipoeder

zout

Dipsaus:

1/4 kop Griekse yoghurt

1 el limoensap

2 el honing

snufje chilipoeder

Werkwijze:

Combineer de watermeloen, limoenzeste, chilipoeder en zout in een kom en meng door elkaar. Doe in een andere kom de yoghurt, honing en limoensap en werk af met een snuifje chilipoeder.

Watermeloensteak (via The Kitchn)

Ingrediënten

1 grote watermeloen

25 ml sherry

flinke klont boter

zout en peper

100 ml balsamicoazijn

50 gr suiker

Werkwijze:

Ontdoe de watermeloen van zijn schil, snij het in een mooie rechthoekige vorm en verwijder zo veel mogelijk van pitten. Wikkel de watermeloen samen met de sherry en boter in aluminiumfolie. Laat 2 tot 2,5 uur roosteren. Maak ondertussen de balsamicodressing. Doe de balsamicoazijn en de suiker in een pannetje en breng op hoog vuur aan de kook. Eenmaal als dat kookt, zet je het vuur zachter en laat je het nog 15 à 20 opstaan tot de vloeistof stroopachtig is.

Slaatje met watermeloen en feta (via Jamie Oliver)

Ingrediënten (portie voor vier personen):

1/4 kop olijfolie

2 el rode wijnazijn

1/2 tl zout

3 koppen watermeloen in blokjes

1 kop komkommer in blokjes

1 kop verkruimelde feta

1/2 kop fijngesneden rode ui

1/2 kop fijngesneden munt

Werkwijze:

Neem een kom en meng de olijfolie met de rode wijnazijn en het zout. Neem een grote serveerschaal en doe er de watermeloen, feta, komkommer, rode ui en munt in. Overgiet met de dressing en meng.

Gegrilde watermeloen als dessert (via Delish)

Ingrediënten (portie voor vijf personen):

1/4 kop honing

1 el olijfolie

1 kleine watermeloen in kleine partjes gesneden

zeste van een limoen

Fleur de sel en munt voor de afwerking

Werkwijze:

Neem een kom en meng de honing, olijfolie en limoenzeste. Strijk met dat mengsel de partjes watermeloen in en leg ze op de grill. Ze zijn klaar na ongeveer een minuut of als er zwarte strepen beginnen in te staan. Werk af met fleur de sel en munt.