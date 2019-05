Maasmechelen -

Lei Beaumont (71) die tot levenslang is veroordeeld voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) is in Spanje gearresteerd. Het hof van assisen had hem op 7 mei zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Een speciaal team spoorde hem op in binnen- en buitenland. Hij kwam op de Most-Wanted-lijst terecht.