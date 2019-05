Nieuwe immunotherapie voor kanker krijgt prijs

De nieuwe CAR-T-behandeling tegen kanker heeft de Galenusprijs voor geneesmiddelen gewonnen die Roularta HealthCare, de uitgever van de Artsenkrant, jaarlijks toekent. De prijs werd dinsdagavond in Tervuren in aanwezigheid van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) uitgereikt, deelde de Artsenkrant woensdag mee. De minister kondigde vorige week aan dat dit nieuw kankergeneesmiddel vanaf 1 juni wordt terugbetaald.

Het CAR-T-concept wordt luidens de mededeling belichaamd door twee geneesmiddelen, Kymriah (Novartis) en Yescarta (Gilead). Aan de geneesmiddelenprijs, die door een deskundige jury van universiteitsprofessoren wordt toegekend, is een gouden medaille verbonden.

De gouden medaille voor het meest innovatieve medische hulpmiddel ging naar Magseed en Magtrace. Magseed zijn paramagnetische zaadjes die bij een patiënte kunnen worden ingeplant om een borsttumor af te lijnen, zodat de chirurg hem tijdens de ingreep gemakkelijk kan lokaliseren.

Magtrace is een paramagnetische tracer die in de tumor kan worden geïnjecteerd om de schildwachtklier aan het licht te brengen. De technologie is ontsproten aan een samenwerking tussen technologiebedrijven Sysmex en Endomag.

De derde Galenusprijs, een gouden medaille en een bedrag van 5.000 euro voor fundamenteel onderzoek, was voor de Franse bioloog Cyril Corbet. Hij overtuigde de jury met zijn werk rond de therapeutische mogelijkheden gerelateerd aan de verzuring van de tumorale micro-omgeving.