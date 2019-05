Brouwer van ‘Paljas’-bier: “Bart De Wever is onze beste sponsor”

“Sinds Bart De Wever zaterdag zijn collega-voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang ‘paljas’ noemde in het voorzittersdebat op VTM, en kort daarna de West-Vlaamse Kamerlijsttrekker van Vlaams Belang Wouter Vermeersch op Facebook poseerde met het Paljasbier, zijn hier telefoontjes beginnen binnenlopen met vragen waar dat bier te krijgen is, en dat houdt niet meer op”, zegt Jürgen Vandewalle, sales export-manager van de Brugse brouwerij Henricus.

“De brouwerij werd in 2013 opgericht door Mathias Vandenpoel”, vertelt Vandewalle. “Mathias had een cursus bierbrouwen en sommelier gevolgd, want hij droomde ervan brouwer te worden. Hij had nog geen ...