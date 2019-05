ROLAND GARROS. Ex-winnares Garbine Muguruza zit in derde ronde, ook Sloane Stephens stoot door

De Spaanse Garbine Muguruza (WTA 19) heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de derde ronde op Roland Garros. Ze versloeg de Zweedse Johanna Larsson (WTA 172) met 6-4 en 6-1.

In de zestiende finales staat Muguruza tegenover de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 9). Die hoefde woensdag niet in actie te komen na het forfait van haar landgenote Kateryna Kozlova (WTA 67).

De 25-jarige Muguruza won in 2016 in Parijs haar eerste grandslamtitel. Een jaar later voegde ze daar Wimbledon aan toe. De Spaanse bereikte vorig jaar de halve finales aan de Porte d’Auteuil. Daar botste ze op de Roemeense Simona Halep.

Foto: EPA-EFE

Ook Sloane Stephens naar derde ronde

De Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 7) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. Het zevende reekshoofd klopte de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 75) met 6-1 en 7-6 (7/3).

Om door te stoten naar de achtste finales, moet de 26-jarige Stephens voorbij de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 80) of de Sloveense Polona Hercog (WTA 71).

Stephens is de verliezende finaliste van vorig jaar in Parijs. Ze ging toen in de eindstrijd met 3-6, 6-4, 6-1 onderuit tegen de Roemeense Simona Halep.