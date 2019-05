Geen succes op Tinder, dan maar proberen via Instagram: maak kennis met de Tindstagrammer (of toch liever niet)

In de wereld van het online daten duiken af en toe trends op. De nieuwste in de categorie ‘vervelend’: Tindstagramming. Een man of vrouw die je naar links hebt geswipet op Tinder, zoekt je op via Instagram om daar een kans te wagen.

Voor wie niet vertrouwd is met datingapp Tinder: je krijgt een foto van een persoon te zien en een bijhorend profiel. Als de info je kan bekoren, swipe je rechts. Swipet de ander ook naar rechts, dan hebben jullie een match en kunnen jullie met elkaar chatten. Als jullie niet beiden naar rechts swipen, maar een van beiden het profiel naar links wegsleept, is er geen ruimte om te chatten. Een Tindstagrammer neemt geen genoegen met de online afwijzing en wil je toch contacteren om een gesprek aan te knopen. Dat doet hij of zij door je op te zoeken op Instagram en daar een privébericht te sturen.

De Amerikaanse datingcoach Samantha Burns, schrijfster van ‘Breaking Up & Bouncing Back’ , vindt het gedrag verontrustend. “Je hebt een dating-app geïnstalleerd zodat je in contact kunt komen met wie je wil. Maar je hebt je waarschijnlijk niet aangemeld bij Instagram om gebombardeerd te worden door berichten van mensen die je niet in je leven wil.”

Gekrenkt ego

“Een Tindstagrammer handelt vanuit een gekrenkt ego. Hij of zij hoopt dat ze via Instagram de kansen om je te leren kennen alsnog vergroten. Soms is het volledig onschuldig en is de persoon echt weggeblazen door je profiel, maar vaak is het een griezelige poging om seksuele boodschappen te sturen.”

Als je te maken krijgt met een Tindstagrammer kun je volgens de experte twee dingen doen. Of je geeft de persoon in kwestie om met je te praten. Want wie weet is het net die ene die je per ongeluk naar links sleepte. Als het contact ongewenst is en te veel overkomt als stalking, beschikt Instagram gelukkig over een blokkeerknop om je standpunt (opnieuw) duidelijk te maken.