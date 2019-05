Eddy Merckx bij presentatie nieuw boek over magisch jaar ‘69: “Een topjaar maar ook één met zeer slechte momenten’’

Eddy Merckx noemt 1969 niet alleen zijn beste jaar ooit, maar ook zijn slechtste. Hij won dat jaar wel op indrukwekkende manier zijn eerste Tour de France, maar moest wegens dopingbetichtingen ook de Giro verlaten en kwam in het najaar ook ten val tijdens een wielermeeting in het Franse Blois. ‘’Ik fietste nadien nooit meer zoals voordien’’, onderlijnde Merckx deze voormiddag nog eens in het Brussels stadhuis, waar een nieuw boek over hem werd gepresenteerd.

Dat nieuwe werk over Eddy is opnieuw van de hand van de Merckx-kenner bij uitstek, politiek radiojournalist Johny Vansevenant. Hij maakte eerder al drie werken over Eddy, en de vier producties over Merckx kunnen volgens uitgever Lannoo allicht alle plaatsnemen in de top tien van beste werken die ooit werden gemaakt over de Kannibaal.

Met echtgenote Claudine. Foto: Photo News

Vansevenant vond eigenlijk dat hij zowat alles had geschreven over Merckx, maar toen zijn collega Lieven Verstraete hem hoorde praten over het jaar ’69, porde hij de auteur aan om opnieuw aan de slag te gaan. Het werkstuk telt uiteindelijk 432 pagina’s en bevat volgens Vansevenant meer dan 250 foto’s die nog nooit gepubliceerd werden. Daarvoor kon de auteur ook rijkelijk putten uit archieven van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Merckx zelf zei tegen Vansevenant ‘Nog nen boek?’ toen de journalist hem polste of hij wou mee werken aan het nieuwe werkstuk. Dat gebeurde uiteindelijk wel, net zoals vele ploegmaats en tegenstanders opnieuw hun zeg deden over het wonderjaar ’69.

Op de presentatie deze voormiddag in het Brusselse stadhuis mocht Merckx ook nog enkele ploegmaats begroeten die mee de Tour ’69 reden in Faema-outfit. Frans Mintjens, Guido Reybrouck, Martin Van den Bossche, Julien Stevens en Jos Spruyt getuigden elk over die spectaculaire prestatie.

Boezemvriend Paul Van Himst heeft zijn exemplaar ook beet. Foto: Photo News

Merckx herhaalde dat ’69 een topjaar was, maar ook met downs. Op kop de val in Blois, waarbij ook zijn gangmaker om het leven kwam. Die val zorgde volgens Eddy voor het nooit meer evenaren van zijn eerder niveau. Over de affaire in de Giro, die hij moest verlaten, zegt Merckx dat hij het nog altijd niet begrijpt waarom hij werd ‘betrapt’. Hij stelde wel dat hij twee dagen voordien een ferme som geld kreeg aangeboden om de Giro te verliezen. Hij weigerde op dat aanbod in te gaan.

Met de publicatie van het boek wordt de start gegeven van de grote festiviteiten rond Eddy, met als hoogtepunt Le Grand Départ van de Tour in Brussel, begin juli.

‘Het jaar van Eddy Merckx 69’ telt 432 pagina’s, en kost 49,99 euro, uitgeverij Lannoo.