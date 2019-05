Dieter Coppens vertrekt naar Spanje met bonte bende voor derde seizoen ‘Down the Road’

Een nieuw avontuur voor Dieter Coppens: gisteren, op 28 mei, stapte hij samen met zes enthousiaste reisgezellen het vliegtuig op, voor het derde seizoen van ‘Down the Road’. Dat kondigde Dieter zonet zelf aan op zijn Instagram, met een foto van het nieuwe gezelschap. Eén Limburgse mag mee op pad: Brenda uit Zutendaal.

De komende drie weken gaan Peter Goetgebuer (32) uit Brasschaat, Gitte Wens (27) uit Oud-Turnhout, Brenda Paulissen (27 jaar) uit Zutendaal, Stijn De Winter (28) uit Hulste, Sophie Van Den Hurk (19) uit Booischot en Jamie Van Kerschaver (27) uit Middelkerke samen met Dieter en begeleidster Saar (van vorig seizoen) op pad. Alle zes hebben ze het syndroom van Down, en alle zes hebben ze enorm veel zin in de reis vol avontuur.

Zes nieuwe vrienden

Dieter vertelt: “Heerlijk, een nieuwe reis met zes nieuwe vrienden. Ik voel me bevoorrecht, net zoals de hele crew trouwens, om met deze groep te vertrekken. We staan letterlijk soms met open mond en vol bewondering te kijken hoe ze bepaalde dingen aanpakken. Al ben ik lichtjes zenuwachtig: zes nieuwe persoonlijkheden, gaat het klikken? Dit avontuur is zoveel meer dan een tv-programma, ik ben er zeker van dat dit weer één grote ontdekkingsreis zal worden!”

Het gezelschap trekt naar Spanje en Marokko, waar ze een tocht maken van het zonnige Madrid naar het prachtige Marrakech. En ook het Atlasgebergte en de Agafaywoestijn staan op het programma. De groep kent elkaar niet op voorhand, maar vertrekt met veel enthousiasme samen en kan hopelijk terugkeren naar huis met nieuwe vriendschappen en mooie herinneringen.