Deze video van een Russisch jongetje gaat viraal. Het is dan ook een bijzonder beeld. Het kereltje is zich aan het amuseren op een schommel, terwijl achter hem een groot gebouw volledig in vlammen op gaat. Een pak mensen staart met ontzetting naar de immense vuurhaard, maar de 9-jarige Dima stelt heeft andere prioriteiten, schommelen! Wellicht had het jongetje al genoeg naar de vlammen gekeken, en besloot hij even iets anders te doen.