Genkenaar Ibe, de kersverse winnaar van ‘The Voice van Vlaanderen’ brengt op vrijdag zijn eerste single uit. ‘Table Of Fools’, zo heet zijn nummer, is vandaag te horen op StuBru.

Ibe haalde met zijn overwinning een platencontract, 25.000 euro én een nieuwe auto binnen. Een groot deel van de som euro investeerde hij in zijn muziek. “Het is wat ik wil doen en dat is ook nodig”, ...