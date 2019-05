Mode Gucci brengt een ode aan de vrijheid met kleurrijke modeshow in Rome

De voorstelling van de cruisecollectie van Gucci in Rome was dit keer bijzonder politiek geladen. Creatief directeur Alessandro Michele wou namelijk in Musee Capitolini een ode brengen aan de vrijheid en pleiten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en ook voor het recht op abortus en vrije keuze. Op subtiele manier waren dan ook slogans in de ontwerpen gesmokkeld zoals ‘My body, my choice’ en ‘May 22, 1978’, de datum waarop in Italië abortus legaal werd. Qua stijl werd er vooral gerefereerd naar de jaren zeventig, niet toevallig de periode waarin de moderne feministische strijd voor het eerst hevig opflakkerde. Maar het bleef niet alleen bij slogans, Michele en Gucci maakten ook bekend dat ze met hun Chime for Change de afgelopen jaren al 825.000 euro inzamelden voor projecten die vrouwen wereldwijd steunen.