Kanye West spreekt over zijn geestelijke problemen: “Alsof iedereen je wil vermoorden”

De Amerikaanse rapper Kanye West heeft openhartig gepraat over zijn geestelijke gezondheidsproblemen. Dat deed hij in de Netflix-reeks ‘My Next Guest Needs No Introduction’ met presentator David Letterman.

In het interview, dat op vrijdag 31 mei zal worden uitgezonden, heeft West zijn bipolaire stoornis toegelicht. Als hij dat doet, kan hij naar eigen zeggen zijn persoonlijkheid omschrijven. “Omdat het woord ‘bi’ erin zit, denken mensen snel dat je een gespleten persoonlijkheid hebt. Wel, dat geldt voor mij sowieso omdat ik sterrenbeeld Tweeling ben. Maar wanneer je bipolair bent, is die persoonlijkheid gewoon nog intenser”, zegt Kanye.

“Je kunt puberaal worden in je expressie en deze toestand kan ook leiden tot “hyperparanoïde” gevoelens over mijn omgeving.” Kanye voegt eraan toe dat hij op zo’n momenten het idee kan hebben dat alles aanvoelt als een complot. “Het voelt soms alsof de overheid chips in je hoofd steekt. Je denkt dat alles wat je zegt en doet wordt opgenomen. Je voelt dit allemaal. Ik kan een punt bereiken waarop ik denk dat iedereen me wil vermoorden. Ik vertrouw bijna niemand.”

Intussen neemt de ‘Golddigger’-ster medicatie om stabiel te blijven. “Als je bepaalde medicatie niet elke dag inneemt, kan je de kluts zodanig kwijtraken dat ze je op een moment naar het ziekenhuis moeten brengen.”